Pozytywne doświadczenia w podróży mogą poprawić kondycję fizyczną i psychiczną

Wnioski nie są jednoznaczne. Podróżowanie sprzyja poprawie zdrowia, pozytywnie oddziałując na najważniejsze układy w organizmie, i opóźnia proces starzenia, ale wyjazdy mogą mieć też negatywne konsekwencje, w postaci np. większego narażenia na choroby zakaźne, wypadki czy przemoc.

Australijski zespół naukowców, który badał teorie o pozytywnych i negatywnych skutkach zdrowotnych turystyki, oparł się nie tylko na wiedzy medycznej, ale także na teoriach psychologii pozytywnej, naukach społecznych, a nawet fizyce.

– Do celów naszej pracy wybraliśmy określoną teorię, tj. zasadę wzrostu entropii, aby wyjaśnić obydwa aspekty wpływu turystyki na zdrowie. Teoria ta wywodzi się z fizyki i odnosi się do naturalnej tendencji układów do dążenia do nieuporządkowania i chaosu. Jest to proces nieodwracalny, jednak można go złagodzić i spowolnić za pomocą wielu działań. Ta teoria może posłużyć jako doskonałe odzwierciedlenie fundamentalnego procesu od zdrowia do choroby i w ostateczności śmierci człowieka. Zasada ta znalazła zastosowanie w naukach o zdrowiu, aby wyjaśnić proces starzenia się i choroby u człowieka – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Fangli Hu, doktorantka z Uniwersytetu Edith Cowan w Australii.

Umiarkowana aktywność fizyczna i interakcje z innymi ludźmi plusami podróżowania

Ta teoria sugeruje, że turystyka i związane z nią pozytywne doświadczenia mogą łagodzić wzrost entropii, poprawiając kondycję psychiczną i fizyczną podróżników. Podróże mogą więc być swego rodzaju terapią, wpływającą na cztery główne systemy organizmu człowieka.