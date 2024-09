Raport. Jeden z 10 dolarów wydanych na świecie idzie na podróże

W 2023 roku największy, licząc rok do roku, wzrost wkładu turystyki w krajowe PKB był udziałem Chin - wyniósł on 135,8 procent względem 2022 roku.

Czytaj więcej Popularne Trendy Wielka Brytania nie odzyskała turystów sprzed covidu. Straty idą w miliardy funtów W zeszłym roku Wielką Brytanię odwiedziło 38 milionów turystów, a w tym roku gości będzie 38,7 miliona. Obie wartości są nadal wyraźnie niższe od tej zanotowanej w 2019 roku, kiedy przyjechało 40,9 miliona podróżnych.

W tym roku w skali globalnej wydatki turystów międzynarodowych mają wzrosnąć w porównaniu z 2019 rokiem o prawie 16 procent do 1,9 biliona dolarów, podczas gdy turyści krajowi wydadzą więcej niż kiedykolwiek, to znaczy 5,4 biliona dolarów, czyli o 10,3 procent więcej.

Według raportu na wzroście wydatków na podróże skorzystają przede wszystkim Arabia Saudyjska (plus 91,3 procent względem 2019 roku), Turcja (plus 38,2 procent), Kenia (plus 33,3 procent), Kolumbia (plus 29,1 procent) i Egipt (plus 22,9 procent).

- Pomimo obaw w zeszłym roku, że wejdziemy w globalną recesję i wysoką inflację, w tym roku patrzymy na podróże i turystykę jak na potężny sektor globalnej gospodarki - mówi agencji Reutera Julia Simpson.

Turystyka wciąż potrzebuje pracowników

Autorzy raportu piszą, że postęp technologiczny, szczególnie w dziedzinie sztucznej inteligencji, jeszcze bardziej poprawi doświadczenia z podróży i będzie motorem wzrostu w przyszłości.