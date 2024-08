Wielka Brytania nie odzyskała turystów sprzed covidu. Straty idą w miliardy funtów

Turysta musi coraz więcej płacić w Wielkiej Brytanii

Instytucja powodu tego stanu rzeczy upatruje w ogólnej ostrożności ludzi wobec podróżowania, co spowodowane jest niekorzystnymi warunkami ekonomicznymi, spadkiem zaufania konsumentów lub długotrwałymi skutkami pandemii.

Jako potwierdzenie tego CEBR podaje argument, że liczba wyjazdów turystycznych z Wielkiej Brytanii również się obniżyła, a UN Tourism szacuje, że w tym roku nie uda się powrócić do wartości zanotowanych przed pandemią. Chodzi o liczbę podróży, których ma być mniej o 3 procent.

Z drugiej strony analiza rynku europejskiego maluje inny obraz. W tym roku podróżnych ma być tylu, co w 2019 roku, co sugeruje, że to Wielka Brytania odstaje od konkurentów.

Przeszkodą dla wielu osób mogą być ceny na Wyspach, które są średnio o 23,5 procent wyższe niż w strefie euro czy Stanach Zjednoczonych. W wypadku usług turystycznych te wzrosty są jeszcze bardziej odczuwalne – dla zakwaterowania wynoszą 35,8 procent, dla restauracji o 28,7 procent, a dla biletów lotniczych o 28,7 procent. Wpływ na to ma również wartość funta, który umocnił się wobec takich walut jak juan czy euro, co zmniejsza siłę nabywczą turystów. Z drugiej strony osłabił się on nieco w stosunku do dolara amerykańskiego, co jest o tyle korzystne, że Ameryka Północna jest ważnym rynkiem źródłowym, obecnie jedynym, z którego przyjazdy przekroczyły wartości z 2019 roku.

Przyjazdy turystów do Wielkiej Brytanii hamują też inne przyczyny

Inną barierą mogą być zasady wjazdu, ale też wewnętrzne niepokoje, które skutkowały wydaniem przez kilka krajów ostrzeżeń dla podróżujących do Wielkiej Brytanii.