Coraz większy wybór wariantów podróży przytłacza turystów

Czytaj więcej Hotele Hotelarze w dobrych nastrojach. Rezerwacji po wakacjach więcej niż rok temu Trzy czwarte hotelarzy dobrze ocenia sezon wakacyjny. Przyczyniły się do tego wyniki sierpnia, które były lepsze od lipcowych zarówno w obiektach wypoczynkowych, jak i biznesowych - pokazują wyniki ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Za dużo wariantów do wyboru

Travelport zbadał, z jakimi trudnościami borykają się podróżni podczas rezerwowania podróży.

Firma szacuje, że w 2010 roku oferta 250 najpopularniejszych linii lotniczych na świecie liczyła 500 rodzajów usług, obecnie jest to ponad do 10 tysięcy (różne warianty klasy ekonomicznej, biznesowej i pierwszej, pakiety, dodatki itp.). To wzrost o 1900 procent. Zgodnie z raportem 58 procent turystów uważa, że takie bogactwo wyboru jest przytłaczające.

Prowadzi to do niekończącego się przeglądania internetu w poszukiwaniu najlepszej opcji. Dzisiaj turyści przed zarezerwowaniem podróży odwiedzają 277 stron internetowych, podczas gdy w 2013 roku było to zaledwie 38 stron.

56 procent badanych twierdzi, że oferty linii lotniczych są obecnie trudniejsze do zrozumienia niż 10 lat temu.

61 procent sądzi, że także kary za zmianę rezerwacji są dotkliwsze niż 10 lat temu, a 66 procent narzeka na zbyt wiele ukrytych opłat.