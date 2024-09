Hotelarze w dobrych nastrojach. Rezerwacji po wakacjach więcej niż rok temu

Obłożenie lepsze niż roku temu

W jednej trzeciej hoteli frekwencja pogorszyła się w stosunku do sierpnia ubiegłego roku, w tym 16 proc. obiektów zanotowało obniżenie do 5 pp. Ale połowa hoteli poprawiła obłożenie, w tym 22 proc. obiektów uzyskało frekwencję wyższą do 5 pp. 17 proc. hoteli miało wyniki na tych samych poziomach co w zeszłym roku.

Podobnie jak w lipcu, hotele biznesowe w sierpniu wypadły słabiej od wypoczynkowych. Dla 33 proc. wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do sierpnia ubiegłego roku, z identycznym wskaźnikiem 11 proc. we wszystkich trzech grupach (wzrost do 5 pp., do 10 pp. i powyżej 10 pp.). 49 proc. hoteli zanotowało obniżenie obłożenia, w tym 26 proc. stanowiła grupa z frekwencją niższą do 5 pp.

W większości obiektów wypoczynkowych (72 proc.) wskaźnik obłożenia poprawił się, w tym najliczniejszą grupę 39 proc. stanowiły obiekty, które zanotowały wzrost frekwencji do 5 pp. 17 proc. obiektów pogorszyło obłożenie, z najliczniejszą grupą 8 proc. hoteli z frekwencją niższą do 5 pp.

W sierpniu średnie ceny rosły rok do roku, a tempo ich wzrostu utrzymało się na poziomie poprzedniego miesiąca. Odpowiedzi wskazują, że 70 proc. hoteli (o 1 pp. więcej niż w lipcu) podniosło ceny w stosunku do sierpnia 2023 r., w tym prawie połowa (49 proc.) odnotowała wzrost do 10 proc. 30 proc. hoteli uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe, w tym 16 proc. utrzymało te same ceny, a 10 proc. zanotowało spadek do 10 proc.

Wakacje na plusie

Trzy czwarte hoteli ocenia sezon wakacyjny dobrze, w tym jedna trzecia poniżej oczekiwań. 15 proc. obiektów oceniło go źle, a dla 11 proc. nie ma on istotnego znaczenia.