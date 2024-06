„Podróże z klasą”, jak świeże bułeczki. Branża turystyczna ma jednak zastrzeżenia

W ramach programu szkoły mogły otrzymać do 100 proc. dofinansowania na wycieczki trwające od dwóch do pięciu dni. Na dwudniową wycieczkę można było dostać do 20 tysięcy złotych, na trzydniową – do 30 tysięcy itd. Za te pieniądze uczniowie będą mogli wyjechać w nowym roku szkolnym 2024/2025, od września do grudnia.

Reklama

W ramach dwudniowej wycieczki uczniowie muszą odwiedzić przynajmniej dwie instytucji kultury, np. muzea, teatry, filharmonie, miejsca pamięci, centra naukowe; w przypadku wycieczki trzydniowej - trzy instytucje, itd. Jednak ministerstwo zastrzegło, że z dotacji mogą być finansowane tylko takie wydatki jak koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Nie wolno natomiast finansować z dotacji np. kosztu prowizji podmiotu zewnętrznego organizującego wycieczkę (np. biura turystycznego). Może on być sfinansowany wyłącznie ze środków własnych wnioskodawcy.

Zwrócić uwagę na to, że turystyka krajowa ma charakter sezonowy

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, do programu zastrzeżenia ma m.in. Polska Izba Turystyki. Proponuje m.in., by środki przewidziane na dofinansowanie przekierować z zakładanego obecnie okresu realizacji od września do połowy grudnia na okres od listopada do kwietnia.

Przedstawiciele branży turystycznej zauważają, że turystyka krajowa w Polsce ma charakter sezonowy, stymulacja popytu w okresie tzw. niskiego sezonu (przypada na okres ok. połowy października do ok. połowy kwietnia) jest jednym z kluczowych wyzwań. Gdyby uczniowie mogli wyjeżdżać właśnie w niskim sezonie, wpłynęłoby to na zwiększenie liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych (m.in. muzeów utrzymywanych w znaczącym stopniu z dotacji budżetowych), obiektów noclegowych oraz transportu w niskim sezonie turystycznym, równocześnie wciąż wypełniając zakładane cele edukacyjne.