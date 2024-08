Taksówką z lotniska do miasta. W Polsce najlepszy stosunek odległości do ceny

Aplikacja taksówkowa Freenow przygotowała przewodnik dla turystów korzystających z taksówek, o czym informuje w komunikacie prasowym.

Korzystając z danych wewnętrznych, wzięła pod lupę przejazdy taksówkami z kluczowych punktów przesiadkowych (dworce kolejowe i lotniska) do najważniejszych zabytków i punktów orientacyjnych w 24 europejskich miastach: Wiedniu, Paryżu, Marsylii, Berlinie, Monachium, Hamburgu, Atenach, Salonikach, Heraklionie, Rzymie, Mediolanie, Neapolu, Dublinie, Cork, Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Barcelonie, Madrycie, Maladze, Walencji, Londynie, Manchesterze i Edynburgu. Sprawdziła średni czas przejazdu, długość trasy i ceny taksówek poza godzinami szczytu.

Dla jadących pociągiem do Paryża podróż zakończy się najprawdopodobniej na Gare Du Nord, jednej z największych stacji kolejowych na świecie. Turyści, którzy zatrzymają się w pobliżu Wieży Eiffla, mogą się spodziewać średnio 35-minutowej jazdy taksówką. Jest to najdłuższa trasa wśród wszystkich europejskich miast poddanych analizie, trzeba za nią zapłacić około 25 euro. Co ciekawe, większy dystans, bo aż 11 km, pokonają podróżni w Atenach, jadąc z portu na Plac Syntagma, ale za przejazd zapłacą mniej (15 euro) i będzie on 10 minut krótszy.

W Londynie najdrożej

Planując wyjazd do Wielkiej Brytanii, należy pamiętać, że dojazd taksówką z dworca King’s Cross Pancras, który ma również bezpośrednie połączenie z paryskim Gare Du Nord, do dzielnicy Tower of London, może kosztować około 24 funtów (28 euro), a widoki miasta ze słynnej londyńskiej czarnej taksówki można podziwiać przez około 26-30 minut. Jest to najdroższy przejazd w zestawieniu.