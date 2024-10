Pięć polskich atrakcji turystycznych na liście miejsc do zobaczenia w 2025 roku

Jak co roku „National Geographic” ogłosił listę „niesamowitych miejsc” („Best of the world”), które warto odwiedzić w przyszłym roku, o czym zawiadamia w komunikacie wydawca magazynu.

Reklama

Jak czytamy, tegoroczna lista „hitów <<National Geographic>> na 2025 rok obejmuje mieszankę zaskakujących, obiecujących destynacji i ponadczasowych lokalizacji, które mają coś nowego i ekscytującego do zaoferowania, od nowego raju wspinaczkowego w Indiach po island-hopping w Sztokholmie”.

Spośród nadesłanych nominacji eksperci „National Geographic” i międzynarodowe zespoły redakcyjne „Nat Geo Traveller” wybrały 30 najlepszych, ich zdaniem, miejsc, które mają „zainspirować podróżników na całym świecie”.

Lista obejmuje miejsca odpowiednie dla rodzin, smakoszy, miłośników zwierząt, poszukiwaczy przygód i nie tylko, a także takie, które „wspierają środowisko i społeczności lokalne” i w których turyści są mile widziani.

- Lubię myśleć o „Best of the World” jako o corocznym zaproszeniu „National Geographic” do samodzielnego odkrywania niesamowitej różnorodności miejsc i doświadczeń na całym świecie - mówi redaktor naczelny „National Geographic” Nathan Lump, cytowany w komunikacie.