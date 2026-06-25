Plaża Navagio na Zakintos, uznawana za jedną z najpiękniejszych plaż świata i od lat będąca wizytówką greckiej wyspy, również w 2026 roku pozostanie zamknięta dla odwiedzających, przynajmniej do 31 października – pisze niemiecki portal Travelbook.

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To miejsce od dekad przyciąga turystów charakterystycznym krajobrazem. Drobny, biały piasek, turkusowa woda i wysokie wapienne klify tworzą scenerię, która znalazła się na niezliczonych pocztówkach i w materiałach promujących Grecję. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów zatoki jest wrak statku „Panagiotis”, który spoczywa tam od 1980 roku.

Całkowity zakaz wejścia na plażę z wrakiem

Nowe zarządzenie rządu przewiduje całkowity zakaz wstępu na plażę i zakaz kąpieli w zatoce. Ograniczenia dotyczą również jednostek pływających. Łodzie przewożące turystów nie mogą zbliżać się do brzegu na odległość mniejszą niż 50 metrów.

Za naruszenie przepisów przewidziano wysokie kary finansowe, choć ich dokładna wysokość nie została podana do publicznej wiadomości.

Decyzja władz ma związek przede wszystkim z bezpieczeństwem. Mimo pocztówkowego wyglądu miejsce uznawane jest za niebezpieczne ze względu na ryzyko osuwania się i obrywania fragmentów skał.

W przeszłości na plaży Navagio dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń. W 2018 roku spadające fragmenty skał spowodowały obrażenia u kilku osób przebywających na plaży. Cztery lata później, po trzęsieniu ziemi, ponownie doszło do odrywania się mas skalnych.

Zamknięte z powodu spadających skał

W kolejnych sezonach władze wielokrotnie decydowały się na czasowe ograniczenia dostępu do zatoki. Obecna decyzja oznacza jednak, że przez cały sezon 2026 turyści nie będą mogli ani zejść na plażę, ani korzystać z kąpieli w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Greckie służby podkreślają, że zakaz ma zapobiec kolejnym wypadkom i wyeliminować ryzyko związane z niestabilnym podłożem i wysokimi klifami otaczającymi zatokę.

Jest jednak pewne rozwiązanie dla osób odwiedzających Zakintos – będą mogły oglądać słynną zatokę i osadzony w niej na piasku wrak statku „Panagiotis” z daleka.

Na wyspie funkcjonuje oficjalna platforma widokowa, z której rozciąga się panorama na Zatokę Przemytników, charakterystyczne jasnoniebieskie wody i słynny wrak. Jak podaje grecki portal „Thetoc”, dostęp do punktu widokowego będzie możliwy po wykonaniu przez gminę dodatkowych zabezpieczeń i zamontowaniu ogrodzenia mającego zwiększyć bezpieczeństwo odwiedzających.