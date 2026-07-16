Według węgierskiego urzędu ds. gospodarki wodnej, w czwartek rano poziom Dunaju w pobliżu miejscowości Baja wynosił zaledwie 25 centymetrów, co oznacza pobicie dotychczasowego historycznego minimum, wynoszącego 27 centymetrów.

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Statki nie mogą wypłynąć portów na Dunaju

Portal Telex podkreślił, że problem niskiego poziomu wód nie ogranicza się jedynie do tego regionu kraju. W Ostrzyhomiu na północy Węgier poziom wody spadł 11 cm poniżej stałego punktu odniesienia na tym odcinku.

W Budapeszcie poziom rzeki wynosił zaledwie 41 cm, czyli zaledwie kilka centymetrów więcej niż rekordowo niski poziom odnotowany osiem lat temu.

Reuters poinformował, że z powodu niskiego poziomu wody na północ od Budapesztu w portach utknęły statki wycieczkowe.

Rejsy po Dunaju – ważny segment turystyki węgierskiej

Węgierski operator rejsów turystycznych MAHART-PassNave powiadomił, że spadek poziomu wody w Dunaju wpisuje się w długoterminowy trend i – mimo starań armatorów i władz portów, by dostosować się do sytuacji – poziom wody coraz częściej spada poniżej wartości umożliwiających normalną eksploatację rzeki.

„Statki wycieczkowe wciąż mogą wpływać na Węgry, jednak z powodu niskiego stanu wody kilka jednostek utknęło w trasie lub oczekuje w portach” – przekazał prezes MAHART-PassNave Laszlo Somodi.

Podkreślił, że wraz z rozwojem turystyki międzynarodowe rejsy rzeczne stały się zdecydowanie najważniejszym gospodarczo segmentem węgierskiej żeglugi. Według Somodiego z tego rodzaju transportu korzysta każdego roku około 600 tysięcy pasażerów.

Z Budapesztu Jakub Bawołek

jbw/ rtt/