Najniższy poziom wody w Dunaju, jaki zanotowano w historii to 25 centymetrów
Według węgierskiego urzędu ds. gospodarki wodnej, w czwartek rano poziom Dunaju w pobliżu miejscowości Baja wynosił zaledwie 25 centymetrów, co oznacza pobicie dotychczasowego historycznego minimum, wynoszącego 27 centymetrów.
Czytaj więcej
Na skutek masowego śnięcia ryb w Bobrze, które ma związek ze spuszczeniem wody z zapory Pilchowice, wprowadzono zakaz korzystania z rzeki na znaczn...
Portal Telex podkreślił, że problem niskiego poziomu wód nie ogranicza się jedynie do tego regionu kraju. W Ostrzyhomiu na północy Węgier poziom wody spadł 11 cm poniżej stałego punktu odniesienia na tym odcinku.
W Budapeszcie poziom rzeki wynosił zaledwie 41 cm, czyli zaledwie kilka centymetrów więcej niż rekordowo niski poziom odnotowany osiem lat temu.
Reuters poinformował, że z powodu niskiego poziomu wody na północ od Budapesztu w portach utknęły statki wycieczkowe.
Węgierski operator rejsów turystycznych MAHART-PassNave powiadomił, że spadek poziomu wody w Dunaju wpisuje się w długoterminowy trend i – mimo starań armatorów i władz portów, by dostosować się do sytuacji – poziom wody coraz częściej spada poniżej wartości umożliwiających normalną eksploatację rzeki.
„Statki wycieczkowe wciąż mogą wpływać na Węgry, jednak z powodu niskiego stanu wody kilka jednostek utknęło w trasie lub oczekuje w portach” – przekazał prezes MAHART-PassNave Laszlo Somodi.
Podkreślił, że wraz z rozwojem turystyki międzynarodowe rejsy rzeczne stały się zdecydowanie najważniejszym gospodarczo segmentem węgierskiej żeglugi. Według Somodiego z tego rodzaju transportu korzysta każdego roku około 600 tysięcy pasażerów.
Z Budapesztu Jakub Bawołek
jbw/ rtt/
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas