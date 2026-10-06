Biuro podróży dla introwertyków (The Introvert Travel Agency) to najnowsza inicjatywa promocyjna szwedzkiej organizacji turystycznej Visit Sweden, przeznaczona dla turystów, którzy nad intensywne kontakty towarzyskie i napięty plan zwiedzania przedkładają spokój i podróżowanie na własnych zasadach.

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Przez długi czas turystykę promowano hasłem „więcej”: więcej miejsc do odwiedzenia, więcej ludzi do poznania i więcej atrakcji upchniętych w każdym dniu wyjazdu – pisze Visit Sweden w komunikacie prasowym. Jednak w obliczu nadmiernej turystyki, przeładowanych planów podróży i zmęczenia wyjazdami wielu turystów pragnie zwolnić tempo i uniknąć presji społecznej – czytamy.

Inicjatywę promuje spot wyświetlany na YouTubie: „Witamy w biurze podróży dla introwertyków. Sprzedajemy tylko jeden kierunek – Szwecję. Dlaczego? Bo to raj dla introwertyków”.

Połowa turystów deklaruje introwertyzm

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Visit Sweden przez instytut badawczo-analityczny YouGov w dziewięciu krajach (w Danii, Finlandii, we Francji, w Niemczech, Holandii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych) wynika, że średnio 41 procent respondentów (najwięcej w Wielkiej Brytanii – 48 procent) uważa się za introwertyków, zaledwie 14 procent za ekstrawertyków, a 45 procent łączy w sobie cechy obu typów osobowości. 67 procent ankietowanych woli miejsca, w których interakcje społeczne są kwestią wyboru, a nie „obowiązkiem”, natomiast 53 procent deklaruje gotowość zapłacenia wyższej ceny za większy spokój i prywatność.

57 procent Amerykanów szuka spokojnych miejsc noclegowych, a 48 procent za priorytet uznaje czas dla siebie. Z kolei 72 procent Brytyjczyków przyznaje, że sytuacje społeczne bywają dla nich wyczerpujące, a 79 procent najlepiej regeneruje się w samotności.

Co ciekawe, prawie połowa respondentów potrzebuje „wakacji po wakacjach”, aby odpocząć i odzyskać siły.

Odpowiedzią na ich potrzeby i oczekiwania ma być oferta biura podróży dla introwertyków, którzy „pragną wartościowych doświadczeń, ale nie chcą wracać do domu wyczerpani kontaktami społecznymi”. Obejmuje ona między innymi wypoczynek na wyspach i na łonie natury, samodzielne zwiedzanie miast i zakwaterowanie w zacisznych miejscach.

Szwecja naturalnym kierunkiem dla samotników

Pomysłodawcy projektu podkreślają, że Szwecja naturalnie sprzyja takiemu stylowi podróżowania, łącząc łatwy, swobodny dostęp do natury (gwarantuje go szwedzkie prawo allemansrätten) i niewielką gęstość zaludnienia. To, co początkowo brane jest za szwedzką powściągliwość, często wynika z poszanowania prywatności i zrozumienia potrzeby samotności. Cisza nie jest tu niezręczna, ale naturalna i komfortowa, nikt nie oczekuje wymuszonych pogawędek. Turyści mogą zwiedzać muzea, spacerować po mieście czy pójść do restauracji w pojedynkę bez poczucia, że nie pasują do otoczenia i nie przyciągając niczyjej uwagi.

– Wielu podróżnych poszukuje dziś czegoś zaskakująco prostego: swobody decydowania, kiedy chcą towarzystwa, a kiedy nie – mówi prezes Visit Sweden Susanne Andersson, cytowana w komunikacie. – Szwecja zawsze oferowała taką możliwość – zarówno na łonie natury, jak i w miastach czy w kulturze społecznej. Biuro podróży dla introwertyków ułatwia poznawanie Szwecji na własnych zasadach. Tutaj kontakty towarzyskie są opcją, a nie obowiązkiem – dodaje.

Biuro będzie działać zarówno online, jak i w formie tymczasowych punktów konsultacyjnych w Berlinie (14–17 października), Paryżu (21–24 października) i Londynie (28–31 października), w których turyści będą mogli zapoznać się z ofertą i skorzystać z indywidualnych konsultacji.

Nowe podejście do turystyki

Szwedzka inicjatywa wpisuje się w nowe trendy w podróżach – o ich wartości nie decydują już przeładowane plany i szybkie tempo zwiedzania, ale większa prywatność, komfort psychiczny, indywidualne doświadczenia i możliwość przeżywania wyjazdu na własnych zasadach. W tym podejściu mniej znaczy więcej, a cisza, spokój i brak bodźców same w sobie są atrakcjami.