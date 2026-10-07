Tajlandia rusza z nowym programem - bezpłatnych wycieczek dla pasażerów tranzytowych
Tajlandia przygotowuje specjalną ofertę dla pasażerów tranzytowych czekających na dalszy lot – podaje portal nationthailand.com. Podczas przerwy w podróży (trwającej od sześciu do ośmiu godzin) będą oni mogli opuścić lotnisko i udać się na zorganizowaną, bezpłatną wycieczkę po okolicznych atrakcjach.
Jak podkreślają tajlandzkie władze, program jest nie tylko sposobem na zagospodarowanie czasu podczas przesiadki, ale również formą promocji kraju. Krótki kontakt z Tajlandią ma zachęcić pasażerów tranzytowych do powrotu w przyszłości na dłuższy urlop.
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Pakiety turystyczne dostosowane do czasu, jakim dysponują pasażerowie podczas przesiadki, przygotowują Ministerstwo Turystyki i Sportu oraz Urząd ds. Turystyki Tajlandii (Tourism Authority of Thailand – TAT).
Planowane są trzy główne kategorie tematyczne, odpowiadające różnym zainteresowaniom podróżnych: kultura i historia, kuchnia oraz zdrowie i wellness.
Pakiety o charakterze kulturowym i historycznym mogłyby obejmować na przykład wizytę w Wielkim Pałacu Królewskim w Bangkoku czy parku Ancient City w Samut Prakan, programy kulinarne miałyby koncentrować się na tajskiej kuchni, także w wersji ulicznej (street food), a programy wellness – na zabiegach spa i tradycyjnym masażu tajskim.
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Program ma ruszyć z początkiem 2027 roku i objąć cztery główne lotniska – Suvarnabhumi i Don Mueang w Bangkoku oraz Phuket i Krabi.
Obecnie największą liczbę pasażerów tranzytowych – około 1,3 miliona rocznie – obsługuje lotnisko Suvarnabhumi. Szefowa TAT Thapanee Kiatphaibool, cytowana przez nationthailand.com, poinformowała, że celem jest przyciągnięcie do programu około 10 procent tej grupy pasażerów.
Jak podkreślił wicepremier i minister transportu Phiphat Ratchakitprakarn, inicjatywa jest elementem rządowych planów umocnienia pozycji Tajlandii jako międzynarodowego hubu lotniczego, obsługującego zarówno ruch pasażerski, jak i towarowy.
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