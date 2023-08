Malediwy, Tajlandia, Emiraty – Niemcy płacą za zimowe wyjazdy 20 procent drożej

DER Touristik przedstawił pierwsze podsumowanie sprzedaży wyjazdów na zimę. – Spodziewamy się dobrego sezonu – mówi cytowany w informacji prasowej prezes DER Touristik na Europę Centralną Ingo Burmester. – Na rynku niemieckim widzimy już od maja duży udział rezerwacji zimowych z obrotami, które są o prawie 20 procent większe niż przed pandemią – dodaje.

Burmester zauważa również, że niemieccy klienci rezerwują znów z większym wyprzedzeniem, głównie interesują ich wyjazdy do dalekich krajów. Jego zdaniem popycha ich do tego brak tanich ofert last minute latem, jeśli ktoś chce zaoszczędzić, powinien wyjazd zamówić wcześniej. Zniżki sięgają 61 procent, co więcej, biuro nadal zapewnia elastyczność – do 15 dni przed wylotem można zazwyczaj bezkosztowo zmienić rezerwację lub z niej zrezygnować.

DER Touristik obserwuje utrzymujący się trend do wydawania na urlop większych sum – klienci głównie decydują się na oferty wyższej jakości. Zeszłej zimy 37 procent zamówiło wyjazd z wyżywieniem all inclusive, a ponad 80 procent zdecydowało się na hotel cztero- lub pięciogwiazdkowy. O ile w zeszłym roku podróżni chcieli gdzieś po prostu wyjechać, o tyle w tym widać, że szukają dodatkowych atrakcji w postaci lokalnych wycieczek lub luksusowych usług. Powodzeniem cieszą się dalekie kraje, także w formie wycieczek objazdowych.

Niemal co drugi klient (47 procent wszystkich rezerwacji) kupuje wycieczkę egzotyczną. Prym wiedzie tu region Oceanu Indyjskiego – Malediwy, Mauritius i Seszele, w dalszej kolejności Tajlandia, Karaiby, Ameryka Północna i Emiraty Arabskie.

Z kolei w segmencie wyjazdów na trasach krótkiego i średniego zasięgu największym zainteresowaniem cieszą się Wyspy Kanaryjskie, Egipt, Turcja, ale też Niemcy i Tunezja.