Koncern TUI cierpi na brak pracowników. Poszuka więc ludzi spoza turystyki

Zarząd i Rada Pracowników Grupy TUI postanowiły otworzyć firmę na osoby bez wykształcenia i doświadczenia w turystyce, za to z doświadczeniem i umiejętnościami z innych branż – informuje sam koncern.

Potrzebni specjaliści od sprzedaży i od finansów

Poszukuje ludzi na stanowiska związane głównie z obsługą klientów, chodzi o personel salonów sprzedaży i telefoniczne centrum kontaktowe, ale też do central firmy w różnych krajach. W tym wypadku potrzeba pracowników do działów finansów i technologicznych. Do 2030 roku jedną czwartą personelu w Niemczech i w pozostałych krajach mają stanowić osoby bez bezpośredniego wykształcenia związanego z turystyką.

– TUI oferuje różne ścieżki kariery – mówi przewodniczący Rady Pracowniczej TUI AG Frank Jacobi, cytowany w komunikacie. – Otwieramy się mocniej na osoby, które tak jak my kochają turystykę i mogą wnieść nowe kompetencje i świeżą perspektywę. Jednocześnie wspieramy pracowników, którzy chcieliby rozwinąć się i zrobić karierę w koncernie – dodaje.

W ramach inicjatywy prowadzone będą specjalne kampanie rekrutacyjne, wzmocnione zostaną programy mentorskie, zintensyfikowana zostanie współpraca ze szkołami wyższymi, ośrodkami kształcenia i niemieckim Urzędem Pracy. Koncern chce też pozyskiwać więcej osób z różnymi ograniczeniami i niepełnosprawnościami.