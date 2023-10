Niemieccy turyści wrócili do biur podróży. Jeździli do Hiszpanii, Turcji i Grecji

– To pierwszy rok od wybuchu pandemii koronawirusa, który zakończy się na plusie – mówi prezes DRV (Deutscher ReiseVerband) Norbert Fiebig, który przedstawił podsumowanie sezonu letniego na kongresie tej organizacji. Analizą objęto wyjazdy od 1 maja do 31 października 2023 roku, zarezerwowane do końca sierpnia.

Tego lata Niemcy szczególnie chętnie wyjeżdżali do krajów basenu Morza Śródziemnego i do słonecznych kierunków średniego i dalekiego zasięgu lotu samolotem. Pierwszą trójkę najpopularniejszych kierunków tworzyły Hiszpania, Turcja i Grecja. Poza podium znalazły się Egipt (pozycja czwarta) i Włochy (miejsce piąte). Przy tym touroperatorzy zanotowali skok sprzedaży wyjazdów do Turcji o 60 procent wobec 2019 roku, a do Tunezji o 55 procent.

Tegoroczny sezon letni będzie na pewno lepszy od tego sprzed czterech lat. Choć zebrane dane dotyczą sprzedaży do końca sierpnia, już teraz są pod względem wielkości obrotu wyższe o 11 procent.

Na razie liczba turystów – z zastrzeżeniem, że mowa o wynikach obejmujących pierwszych osiem miesięcy tego roku, jest niższa niż przed rokiem.

Lato jeszcze trwa, a zarówno we wrześniu, jak i w październiku, wpadają rezerwacje last minute, choć gros sprzedaży dotyczy już sezonu zima 2023/24 i lato 2024.