– Bardzo doceniamy to, co zrobił pan dla wymiany i spotkań między Polską a Niemcami – mówił w czasie wręczenia medalu szefowi Gebeco „Bene merito” Paweł Jaworski, konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Hamburgu. W uroczystości udział wzięli także Konrad Guldon, dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie i Karolina Weiss, właścicielka biura podróży Weiss-Travel.

– Ury Steinweg przyczynił się wraz z zespołem Gebeco do tego, że Polska i Niemcy mimo nieprostej historii, znów się zjednoczyły i zaczęły ze sobą rozmawiać tak, że dziś możemy wspólnie patrzeć w europejską przyszłość – dodał Jaworski.

– Moje pierwsze wyjazdy z Gebeco w latach 80. do Warszawy i Gdańska zachwyciły mnie – wspomina Steinweg. Zaliczają się do tego też obozy studenckie na Mazurach, w czasie których niemiecka młodzież mogła doświadczać otwartej i międzynarodowej atmosfery, mimo że Polska należała do Paktu Warszawskiego. – Podczas tej wymiany cieszyliśmy się dobrymi nastrojami zarówno w kontaktach z naszymi polskimi przyjaciółmi, jak i z NRD. To były fantastyczne wyjazdy, które wywarły na mnie duże wrażenie i dały podstawy do stworzenia filozofii Gebeco opartej na budowaniu mostów – podkreślał Steinweg. Polska była jednym z pierwszych krajów, do których Gebeco oferował wycieczki.

Medal „Bene merito” jest najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez polski MSZ osobom, które mają specjalne zasługi w budowaniu relacji z Polską.

Gebeco jest jednym z największych touroperatorów w Niemczech specjalizujących się w wycieczkach objazdowych. Rocznie obsługuje około 55 tysięcy klientów, a jego obroty wynoszą 119 milionów euro. Firma powstała w 1978 roku. Obecnie należy do Grupy TUI.