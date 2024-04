Z Eximem na Tahiti i Bora Bora – nowość w ofercie touroperatora

Polinezja Francuska, zamorskie terytorium należące do Francji, to pięć archipelagów i około 150 wysp, w tym słynne Tahiti i Bora Bora. - Polinezja Francuska to wyjątkowy cel podróży, który eksplorujemy razem z tymi, którzy oczekują unikatowych miejsc do spędzenia wakacji życia – mówi cytowany w komunikacie touroperatora menedżer produktu w Eximie Tours Polska Paweł Wojciechowski.

Exim szuka egzotycznych kierunków

Polinezja Francuska to kolejny egzotyczny kierunek, jaki dodaje do swojego katalogu Exim Tours. W styczniu ten organizator zainaugurował połączenie czarterowe z Warszawy do Salalah w Omanie, a tydzień później zabrał pierwszych urlopowiczów pionierskim, bezpośrednim rejsem do emiratu Ras al Chajma.

W zeszłym roku biuro podróży rozszerzyło również swoją ofertę o nową trasę czarterową na grecką wyspę Zakintos, organizując przeloty z największych lotnisk w Polsce.