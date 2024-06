W biurach podróży mapa cen czerwona od podwyżek. Są tylko cztery wyjątki

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, w trzydziestym pierwszym porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2024 na pierwszym miejscu, podobnie jak przez większość poprzedniego sezonu, znalazł się TUI Poland z liczbą 56 ofert. To biuro wyprzedziło Itakę z liczbą 45 ofert i Coral Travel z liczbą 43 ofert.

Jak dalej piszą eksperci z Traveldaty, najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert podróży do Egiptu oferowały Join UP! (9) i TUI Poland (6), do Grecji Itaka (13), Rainbow (7) i Grecos (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (8) i Itaka (6), do Turcji Itaka, TUI Poland (po 4), Rainbow i Coral Travel (po 3), do Tunezji Anex (3), Rainbow, Exim Tours, TUI Poland i Join UP! (wszystkie po 2), a do Bułgarii TUI Poland (2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie, a biuro Itaka w Grecji i Bułgarii – zauważają autorzy.

Best Reisen awansuje na pierwsze miejsce

Przedostatnią część swojego raportu poświęcają na przedstawienie w tabeli biur podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Jak podkreślają, w zestawieniu porównują tylko organizatorów mających w ofercie te same kierunki, by były one rzeczywiście porównywalne.

W trzydziestym czwartym w tym sezonie letnim zestawieniu nastąpiły dwie zmiany - tabelę opuścił Coral Travel, a wszedł do niej Join UP! (na pozycję trzecią), a Grecos spadł z pierwszego na drugie miejsce. Wyprzedziło go biuro Rego-Bis, które poprzednio było drugie.