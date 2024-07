Raport: Polacy zarabiają coraz więcej, a wakacje kupują po starych cenach

Do pierwszej grupy należą Chorwacja – tu cena wzrosła o 302 złote, z 2307 w zeszłym roku do 2609 w tym roku. Ceny podniosły też Albania, o 121 złotych (z 2797 do 2918 złotych), Bułgaria, o 94 złote (z 2361 do 2455 złotych), Turcja, o 89 złotych (z 3277 do 3366 złotych) i Cypr – o 88 złotych (z 3590 do 3678 złotych).

Które kierunki w tym roku są za to tańsze? W przecenach przoduje Egipt – średnio wyjazd z biurem podróży kosztował do tej pory o 351 złotych mniej niż rok wcześniej (z 3403 do 3052 złotych) – i Tunezja z ceną niższą o 218 złotych (z 3071 do 2853 złotych). Nieco taniej wypadają też w tym roku wakacje we Włoszech – zmiana wynosi 51 złotych (z 3023 do 2972 złotych) i na Wyspach Kanaryjskich – o 34 złote (4309 do 4275 złotych).

Jest all inclusive – jest wypoczynek

Dane Travelplanet.pl pokazują, że silnie utrwaliły się już zwyczaje wakacyjne Polaków. Dwie trzecie z nich, bo 69,2 procent (68,1 procent rok temu), zdecydowało się na wyjazd liczący 7-8 dni. Kilka dni dłużej, 9-11, spędzi na zagranicznych plażach 13,9 procent (14,4 procent) klientów biur podróży. Wyrównane są dwie skrajne grupy uchwycone w statystykach – mniej niż siedem dni będzie wypoczywać 8,8 procent 98,2 procent), a więcej niż 11 dni 8,1 procent (9,3 procent).

Turystyka.rp.pl, Travelplanet.pl

Nie ma też, porównując rok do roku, przesunięć w standardzie wypoczynku. Największa grupa turystów, którzy wykupili wyjazd za granicę zdecydowała się na zamieszkanie w hotelach czterogwiazdkowych - 45,1 procent (45 rok temu). W drugiej kolejności wybierali standard pięciogwiazdkowy, zrobiło tak 31,8 procent (32 procent) z nich. Trzy gwiazdki wykupiło 12,5 procent (13,6 procent).