Spadek cen w biurach podróży hamuje. Grecja wygrywa pojedynek z Turcją

Z mniej uczęszczanych kierunków zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowała Hiszpania kontynentalna, Cypr, Majorka i Włochy – odpowiednio było to 368, 246, 184 i 62 złote.

Obniżyły się natomiast ceny wyjazdów na Maltę, o 1106 złotych, do Tunezji, Portugalii, Albanii i Maroka - o 71, 67, 49 i 28 złotych.

TUI, Itaka i Coral Travel prowadzą w rankingu obniżek

A jak ruchy cen wyglądały w poszczególnych biurach podróży? Chodzi o porównanie rok do roku. Okazuje się, że najbardziej obniżyły ceny ETI, Anex Tour, Rego-Bis i Rainbow - o 1640, 530, 400 i 180 złotych. W pozostałych biurach zmiany oscylowały od obniżki o 170 złotych (Exim Tours) do zwyżki o 220 złotych – podają autorzy analizy.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, pierwsze miejsce przypadło TUI Poland z liczbą 51 takich ofert, drugie miejsce zajęła Itaka z 48. ofertami, a trzecie Coral Travel z liczbą 39 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów wakacyjnych do Egiptu miały w ofercie Coral Travel i TUI Poland (po 4) i Anex Tour (3), do Grecji Rainbow (11), TUI Poland (7) i Best Reisen (5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9) i Itaka (5), do Turcji Anex Tour (6) i Rainbow (5), do Tunezji Anex Tour (5) i Coral Travel (3), a do Bułgarii TUI Poland (3 oferty).