Im bliżej do wakacji, tym są one tańsze. Najnowsze dane o cenach w biurach podróży

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z 52 takimi ofertami. Na drugim miejscu była Itaka z liczbą 48 ofert, a na trzecim Coral Travel z liczbą 40 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu miały TUI Polad (5 ofert), Coral Travel i Anex Tour (po 3), do Grecji Rainbow (11), Itaka, Grecos, Best Reisen i TUI Poland (wszystkie po 4), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11) i Itaka (5), do Turcji Rainbow (6), Itaka i Anex Tour (po 4), do Tunezji Anex Tour (5) i Rainbow (3), do Bułgarii TUI Poland (3) i Best Reisen (2 oferty) – wyliczają eksperci z Traveldaty.

„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich, Itaka w Egipcie, a Coral Travel na Wyspach Kanaryjskich” - czytamy w raporcie.

Itaka najtańsza w hotelach cztero- i czteroipółgwiazdkowych

W kolejnej części analizy jej autorzy zamieszczają tabelę z biurami podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Jak piszą, w ósmym w tym sezonie letnim zestawieniu nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie składu i kolejności zajmowanych przez touroperatorów miejsc. „Sytuacja taka miała miejsce już trzeci raz w sezonie lato 2025”. Na czele zestawienia pozostawał Best Reisen, a kolejne pozycje zajmowały biura Anex Tour i Grecos.