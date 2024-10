Wakacje 2025 tańsze niż te z 2024 roku. To zasługa przecen w biurach podróży

Na razie podają jeszcze informację, że największe zniżki cen wycieczek, porównując rok do roku, ponownie odnotowali w wypadku Malty i Półwyspu Chalcydyckiego – o 1069 i 908 złotych. Znacząco mniejszy był spadek cen podróży na Sardynię – o 290 złotych.

Z drugiej strony – największy wzrost cen wyjazdów objął Costa de la Luz, o 715 złotych, Costa del Sol, o 329 złotych, i Majorkę - o 257 złotych.

Wracając do sytuacji organizatorów wyjazdów, czyli biur podróży. Eksperci z Traveldaty porównali ich koszty, a konkretnie ceny dwóch najważniejszych składników – paliwa lotniczego i kursów głównych walut. Tu „sytuacja kształtowała się w dalszym ciągu na zdecydowanie bardziej korzystnych poziomach w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego sezonu, choć w nieco mniejszej skali niż w wielu miesiącach pierwszej połowy sezonu lato 2024”.

Cena paliwa lotniczego ponownie wyniosła w ostatnim tygodniu 3,29 złotego za litr wobec 4,29 złotego za litr rok wcześniej, czyli była o 23,3 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 26,9 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 32,2 procent). Kolejny też raz złoty był silniejszy niż rok wcześniej „w uśrednionych rozliczeniach turystycznych, ale tym razem jedynie o 3,9 procent” (przed tygodniem był silniejszy o 6,5 procent, a przed dwoma tygodniami o 7,7 procent).

Jaki był efekt tych dwóch zjawisk na średnią zmianę kosztów cen wycieczek? Tym razem zawierał się w przedziale od -260 do -270 złotych, a zatem wyraźnie mniej korzystnym niż przed tygodniem, gdy wyniósł on od -355 do -365 złotych i przed dwoma tygodniami, gdy Traveldata wyliczyła go na przedział między -430 a -440 złotych.