Ceny w biurach podróży przestają spadać. Koniec serii przecen?

Spadły ceny wyjazdów do Albanii, Tunezji i na Maltę - o 27, 71 i 1269 złotych.

Itaka bryluje w niskich cenach hoteli

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek w biurach podróży ceny wyjazdów w szczycie sezonu „lato 2025” najbardziej obniżyły Best Reisen, ETI, Rego-Bis i Join UP! - kolejno o 1530, 530, 320 i 160 złotych. W pozostałych biurach roczne zmiany cen były w granicach od minus 120 złotych (Anex Tour) do plus 400 złotych.

W liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 51 ofert, na drugim Itaka z 48 ofertami, a na trzecim Coral Travel z liczbą 35 ofert.

W tym najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu oferował Coral Travel (4), TUI Poland i Anex - (po 3), do Grecji Rainbow (10), Itaka, Grecos i TUI Poland (po 5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11) i Itaka (6), do Turcji Anex Tour (6) i Rainbow (5), do Tunezji Anex Tour (6) i TUI Poland (3), a do Bułgarii TUI Poland i Exim Tours (po 3) – wyliczają autorzy raportu.

„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji, a Coral Travel w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich” - podsumowują.