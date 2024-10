Piąty tydzień przecen w biurach podróży. Najbardziej traci Turcja. Grecji to nie rusza

Jak piszą w podsumowaniu tego wątku, w porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawił swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich, a Coral Travel w Grecji i Tunezji.

W których biurach podróży pięciogwiazdkowe hotele w najlepszych cenach?

Na koniec zamieszczają tabelę z biurami podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach imprezy turystyczne. „Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów”.

W tabeli nastąpiły w ostatnim tygodniu dwie zmiany - weszły do niej Best Reisen (na pierwsze miejsce) i Anex Tour (na miejsce drugie), a opuściły ją ETI i Join UP. Miejsce lidera tabeli opuściło Grecos (pozycja trzecia), a na miejscach czwartym i piątym uplasowały się TUI Poland i Exim Tours.

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Całość zamyka jeszcze jedna tabela. Autorzy z Traveldaty umieścili w niej firmy, które oferują wyjazdy (siedem dni, all inclusive, z wylotem z Warszawy, na pierwszy tydzień sierpnia 2025 roku) miały „najatrakcyjniejsze dla klientów średnie ceny imprez turystycznych” (czyli których średnia oferowana cena była najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku). W tym tygodniu przedmiotem analizy były wyjazdy do hoteli pięciogwiazdkowych.