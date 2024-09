Biura podróży opuszczają ceny. Mają konkretne powody – pokazuje raport

Najwięcej „atrakcyjnych cenowo” ofert wyjazdów do Egiptu miały Coral Travel (5), TUI Poland i Anex (po 3), do Grecji Rainbow (13) i TUI Poland (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (12) i Itaka (5), do Turcji Rainbow (6), Itaka (3) i TUI Poland (3), do Tunezji Rainbow i Join UP (po 4), a do Bułgarii TUI Poland (3) i Exim Tours (2 oferty) – wylicza Traveldata.

A w konkluzji podaje, że w porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Bułgarii, a Coral Travel w Egipcie, Grecji i na Wyspach Kanaryjskich.

Kolejną część raportu wypełnia tabela biur podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Jak zaznaczają autorzy, „zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów”.

W najnowszym rankingu do tabeli weszły Exim Tours (na miejsce czwarte) i Join UP (na miejsce piąte), a opuściły ją Rego-Bis i Coral Travel. Pierwsze miejsce zachował Grecos, a na miejscach drugim i trzecim uplasowały się TUI Poland i ETI.