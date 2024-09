Rewelacyjny spadek kosztów biur podróży. Czy skorzystają na tym ich klienci?

Które biura podróży mają najtańsze pięciogwiazdkowe hotele?

Porównując rok do roku, ceny wyjazdów na szczyt sezonu lato 2025 obniżyły ETI, Grecos, Exim Tours i Coral Travel - o 260, 170, 90 i 50 złotych. Pozostałe zmieniły ceny od obniżki o 10 złotych (Neckera), po podwyżkę o 700 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 54 ofert, na drugim Itaka z liczbą 49 ofert, a na trzecim Coral Travel z liczbą 38 ofert – relacjonują eksperci Traveldaty.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu oferowały Coral Travel (5 ofert), Anex Tour i Join UP (po 3), do Grecji TUI Poland (9), Rainbow (7), Itaka i Grecos (po 5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11) i Itaka (6), do Turcji TUI Poland (4), Itaka, Rainbow i Coral Travel (po 3), do Tunezji Join UP (4), Itaka i Rainbow (po 3), a do Bułgarii TUI Poland (3 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawił swoją pozycję w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Bułgarii, a Coral Travel w Egipcie, Grecji i na Wyspach Kanaryjskich – podsumowują autorzy raportu.

I przechodzą do części materiału, w którym przedstawiają tabelę z biurami podróży, które oferowały wyjazdy w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.