Ile kosztują przyszłoroczne wakacje? Na starcie są droższe niż rok wcześniej

Największą zwyżkę cen wycieczek odnotowali w wypadku wakacji na Costa de la Luz, o 723 złote, na Majorce, o 547 złotych, i w Portugalii – o 539 złotych.

Największy spadek cen liczony rok do roku objął Kalabrię (ponownie), o 714 złotych, Hurghadę (też ponownie) o 343 złote, i Sycylię - o 277 złotych.

Jaki wpływ mogły mieć na ceny dwa najważniejsze z punktu widzenia kosztów wycieczek elementy - cena paliwa lotniczego i kurs dolara i euro? Sytuacja sprzyjała organizatorom, choć w niewielkiej skali - wyjaśniają autorzy z Traveldaty.

Otóż paliwo lotnicze kosztowało w ostatnim tygodniu 3,17 złotego za litr, było więc o 27,5 procent tańsze niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 23 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 23,2 procent). Również złoty był zdecydowanie silniejszy, porównując rok do roku, bo o 8,2 procent (przed tygodniem był silniejszy o 4,9 procent, a przed dwoma tygodniami o 4,6 procent).

"Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek od ponad dwóch lat sprzyja organizatorom" - podsumowuje Traveldata. Tym razem zawierał się on w przedziale od -420 do -430 złotych (przed tygodniem było to od -280 do -290 złotych, a przed dwoma tygodniami od -265 do -275 złotych).

To najkorzystniejszy rezultat od 18 grudnia 2023 roku, kiedy było od -455 do -465 złotych i od 31 lipca 2023 roku, gdy różnica wyniosła od -490 do -500 złotych - zauważają autorzy raportu.