Ceny wakacji 2025 pod lupą Traveldaty. Niektóre kierunki dużo tańsze

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu oferowały Exim Tours (7) i TUI Poland (4), do Grecji TUI Poland (11), Grecos i Rainbow (po 7), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (12) i Itaka (5), do Turcji TUI Poland i Rainbow (po 4), do Tunezji TUI Poland i Rainbow (po 4), do Bułgarii TUI Poland (3) i Anex Tour (2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawił swoją pozycję w Grecji, Tunezji, na Wyspach Kanaryjskich i w Bułgarii, Itaka w Turcji, a Coral Travel w Tunezji – wyjaśniają autorzy analizy.

Z którym biurem podróży do Grecji do hotelu trzygwiazdkowego?

„W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne (…). W pierwszym w tym sezonie letnim zestawieniu nie można odnieść się jeszcze do poprzedniego rankingu. Na czele (…) pozostaje biuro Grecos, chociaż z mniejszą przewagą niż miało to przeważnie miejsce w sezonie 2024. Kolejne pozycje w tabeli zajmują TUI Poland i Rego-Bis” - piszą dalej eksperci z Traveldaty i publikują poniższą tabelę.

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

A kończą materiał pokazując, którzy touroperatorzy mieli w ostatnim tygodniu najlepsze ceny wyjazdów do Grecji, do hoteli trzy- i trzyipółgwiazdkowych (siedem dni, all inclusive, wylot z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2025 roku).