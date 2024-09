Przeceny w biurach podróży. Największe na wyjazdy do Albanii, Egiptu, Tunezji i Turcji

„Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Portugalii, we Włoszech, na Malcie i Hiszpanii kontynentalnej - o średnio 785, 663, 583 i 477 złotych. W mniejszym stopniu wzrosły ceny wyjazdów na Majorkę i do Tunezji - o 255 i 85 złotych, zaś staniały wycieczki do Albanii i na Cypr - o średnio 405 i 212 złotych” - czytamy w raporcie.

Anex Tour na czele obniżek cen

Badacze z Traveldaty ustalili też, jak ruchy cen wyglądały w poszczególnych biurach podróży. Stwierdzili, że największy spadek zaoferowały Anex Tour i Rainbow, o 510 i 210 złotych, a w pozostałych ceny zmieniły się wobec tych sprzed roku od obniżenia o 100 złotych (Grecos) do wzrostu o 800 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego, w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu znalazła się Itaka z liczbą 54 ofert, a za nią Coral Travel z liczbą 45 ofert i TUI Poland z liczbą 37 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu miały Itaka (6) i Anex Tour (5), do Grecji Grecos (9), Itaka (7) i Rainbow (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9) i Itaka (6), do Turcji Itaka i Coral Travel (po 6), do Tunezji Coral Travel (4) i Exim Tours (3), do Bułgarii Exim Tours (3) i Itaka (2 oferty) – wyliczają autorzy raportu.

A w konkluzji podają, że w porównaniu z okresem sprzed roku Itaka poprawiła swoją pozycję w Egipcie, Coral Travel w Grecji, Tunezji i Turcji, a TUI Poland w Tunezji.