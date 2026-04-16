Organizatorzy turystyki ponoszą odpowiedzialność za sytuacje, w których podróżni nie zdążą na lot z powodu zbyt długiego czasu oczekiwania na odprawę – wynika z decyzji Wyższego Sądu Krajowego w Celle (Oberlandesgericht Celle). W swoim postanowieniu sąd wskazał, że pasażerowie nie mają obowiązku podejmowania „społecznie nieakceptowalnych” działań, takich jak przepychanie się w kolejce, aby zdążyć na samolot – donosi portal branży lotniczej Airliners.de.

Dwie godziny na lotnisku nie wystarczyły

Sprawa dotyczyła dwojga podróżnych, którzy pojawili się na lotnisku około dwóch godzin przed planowanym odlotem, o 6.55. Na miejscu zastali jednak wyjątkowo długie kolejki – przy dwóch stanowiskach odprawy obsługujących niemal jednocześnie startujące loty czekało około 150 osób.

Sam proces „check-in” trwał około godziny, a kontrola bezpieczeństwa kolejne 50 minut. Gdy pasażerowie dotarli do bramki prowadzącej do samolotu pięć minut po czasie – była ona już zamknięta. Nie zostali więc wpuszczeni na pokład. Linia lotnicza odmówiła im też bezpłatnej zmiany biletuówna późniejszy rejs.

Sąd uznał, że taka sytuacja stanowi tak zwaną wadę imprezy turystycznej. Oznacza to, że odpowiedzialność ponosi organizator wyjazdu, a nie bezpośrednio linia lotnicza.

W uzasadnieniu sąd podkreślił, że biura podróży odpowiadają za realizację imprezy turystycznej w całości, w tym za działania podwykonawców takich, jak przewoźnicy lotniczy. Oznacza to, że ryzyko błędów organizacyjnych, w tym niewystarczającej liczby stanowisk odprawy na lotnisku czy złej koordynacji, spoczywa na organizatorze wyjazdu.

Istotnym elementem rozstrzygnięcia było stanowisko sądu dotyczące zachowania podróżnych. Zdaniem sędziów nie można oczekiwać od pasażerów, by próbowali ominąć kolejkę kosztem innych.

Takie zachowanie zostało określone jako społecznie niepożądane, a jego brak nie może być uznany za naruszenie obowiązku współpracy ze strony klienta.

Odprawianie pasażerów do samolotu a przepisy

Sąd odniósł się również do przepisów unijnych, w szczególności rozporządzenia w sprawie praw pasażerów lotniczych. Zgodnie z nim odprawa powinna zakończyć się najpóźniej 45 minut przed odlotem. W analizowanej sytuacji czas oczekiwania znacząco przekroczył tę granicę, co dodatkowo przemawiało na korzyść pasażerów.

Sąd uznał, że podróżni mogą domagać się zwrotu ceny imprezy turystycznej. Co więcej, wskazał również na możliwość dochodzenia odszkodowania za zmarnowany urlop – tak zwany utracony czas wypoczynku.

To szczególnie istotne dla klientów biur podróży, ponieważ roszczenia tego typu mogą znacząco zwiększyć odpowiedzialność finansową organizatorów.

Ostateczny wyrok w sprawie jeszcze nie zapadł. Sąd zaznaczył, że podróżni muszą udowodnić swoje twierdzenia, między innymi poprzez zeznania świadków.

Jednocześnie Oberlandesgericht Celle zasugerował zawarcie ugody – z propozycją wypłacenia około 6200 euro poszkodowanym.