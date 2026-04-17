Z najnowszych danych opublikowanych przez brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego (Civil Aviation Authority, CAA) wynika, że obecnie licencję w ramach systemu ATOL (Air Travel Organiser’s Licence, odpowiednik polskiego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego) który gwarantuje klientom zwrot pieniędzy i powrót do kraju w razie niewypłacalności organizatora, mają 1674 biura podróży.

Dane opublikowane po zakończeniu procesu odnawiania licencji pokazują, że spośród 702 licencji, które wygasły 31 marca 2026 roku, 636 zostało już odnowionych. Kolejne 26 pozostaje w trakcie procedury lub nie spełniło jeszcze wszystkich wymogów formalnych.

CAA przypomina jednocześnie branży turystycznej o konieczności odpowiednio wczesnego składania wniosków o odnowienie licencji. Niedotrzymanie terminów może doprowadzić do zakazu sprzedawania imprez turystycznych z ochroną ATOL.

Pięciu liderów kontroluje znaczną część rynku

Największy wpływ na rynek ma pięć firm, ze wszystkich zarejestrowanych. Pierwsza piątka licencjobiorców ATOL to Jet2holidays, TUI UK, We Love Holidays, easyJet Holidays i On the Beach Travel – odpowiada za ogromną część rynku.

Łączna liczba klientów objętych zabezpieczeniem ATOL przez tych pięciu touroperatorów wynosi 24,5 miliona. Z tego na Jet2holidays przypada 7 milionów klientów, na TUI UK 5,9 miliona, na We Love Holidays 5,5 miliona, na easyJet Holidays 3,46 miliona, a na On the Beach Travel – 2,5 miliona.

Dane pokazują więc ogromną koncentrację rynku i znaczenie największych podmiotów dla stabilności całego systemu zabezpieczeń finansowych.

Bezpieczeństwo finansowe kluczowe dla klientów

Jak podkreśla rzecznik ATOL w CAA Geoff Wingfield, utrzymujący się duży popyt na wyjazdy objęte ochroną potwierdza, że konsumenci przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa finansowego i przejrzystości warunków podróży.

Jednocześnie regulator zwraca uwagę na wyzwania, z jakimi mierzy się branża turystyczna w związku z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nadal odradza podróże inne niż niezbędne do tego regionu.

Zgodnie z obowiązującymi w Wielkiej Brytanii przepisami dotyczącymi turystyki zorganizowanej (Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018) konsumenci mają prawo do bezkosztowego rozwiązania umowy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności.

W takiej sytuacji: organizator ma obowiązek zwrócić pełną kwotę w ciągu 14 dni, klient nie ma obowiązku przyjmowania voucherów zamiast gotówki, a środki przechowywane w formie voucherów nie są objęte ochroną ATOL. To istotne rozróżnienie, które, jak podkreśla regulator, powinno być jasno komunikowane klientom.

CAA konsekwentnie przypomina również firmom turystycznym o obowiązku rzetelnego informowania klientów i utrzymywania odpowiednich zabezpieczeń finansowych. W obliczu rosnących kosztów operacyjnych i niestabilności geopolitycznej, system ATOL pozostaje jednym z kluczowych argumentów na rzecz zaufania do rynku turystyki zorganizowanej.