Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez czeski portal branży turystycznej TTG wśród biur podróży, rośnie zainteresowanie Polską w segmencie wyjazdów zorganizowanych. Firmy oferują zarówno zakwaterowanie, jak i powiązany z nim transport - autobusowy, kolejowy lub lotniczy. Wśród popularnych produktów znajdują się przedłużone weekendy w miastach, turystyka aktywna, wellness i pobyty uzdrowiskowe.

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Co przyciąga Czechów? Morze, góry, uzdrowiska, termy, miasta

Jedno z największych i najbardziej rozpoznawalnych biur podróży, Čedok, który należy obecnie do polskiego holdingu Itaki, oferuje noclegi w Polsce. Jego klienci najczęściej podróżują do Polski własnymi samochodami, zwłaszcza w regiony górskie przy granicy.

Popularne są też przedłużone weekendy w Gdańsku i Krakowie. Biuro oferuje pakiety obejmujące zakwaterowanie, przelot i przejazd z lotniska do centrum miasta. Rośnie także zainteresowanie klientów wycieczkami objazdowymi po Polsce, organizowanymi zarówno autokarem, jak i koleją.

W ofercie Čedoku są także wyjazdy w okresie przed Bożym Narodzeniem, adwentowe, do Wrocławia, Gdańska i Zakopanego.

Petr Hoška z Hoška Tour mówi portalowi, że w tym roku jego biuro obsłużyło ponad 700 klientów wyjeżdżających do Polski. Oferuje pobyty nad Bałtykiem w Kołobrzegu, wyjazdy koleją do Gdańska i Sopotu, objazdy po Polsce, zwiedzanie Mazur lub Krakowa, pobyty w termach pod Tatrami i jednodniowe wyjazdy na Dolny Śląsk, m.in. do Wrocławia, do zamku Książ i w rejon polskich Karkonoszy.

Największym zainteresowaniem cieszą się pobyty nad Bałtykiem, Gdańsk z Sopotem, termy pod Tatrami i wycieczki objazdowe. Biuro odnotowuje także zainteresowanie wyjazdami adwentowymi do Wrocławia i Krakowa.

Na sezon 2027 Hoška Tour przygotowuje trzydniowy wyjazd do Tarnowa z przystankiem w Krakowie i wizytą w kopalni soli w Bochni oraz dwudniowy wyjazd do Świdnicy połączony z wizytą na zamku w Książu.

Czescy seniorzy też polubili zwiedzanie Polski

Wzrost zainteresowania Polską widzi też Senior Travel. Najczęściej pytania klientów dotyczą wyjazdów do Krakowa, Opola oraz Kłodzka i Otmuchowa. Biuro dostaje także zapytania dotyczące polskich term, jednak ze względu na ceny nie włącza ich obecnie do oferty.

Firma dobrze ocenia jakość polskich noclegów i gastronomii. Wskazuje również na rozwój usług związanych z wellness, basenami, ofertą dla dzieci, wypożyczalniami rowerów i nart i siecią tras rowerowych.

W przyszłości Senior Travel chce koncentrować się na wysyłaniu Czechów w polskie góry i nad Bałtyk, ale jednocześnie rozszerzyć ofertę miejską. Na razie ich zainteresowanie dotyczy przede wszystkim Krakowa i Warszawy. Firma chciałaby jednak dodać pobyty w Poznaniu i w Łodzi.

Dyrektor biura podróży Atis, Petr Krč, wyjaśnia z kolei, że oferuje wyjazdy do Polski czeskim klientom od niemal 10 lat. Według niego w ostatnich trzech latach sprzedaż rośnie rok do roku o dziesiątki procent.

Atis oferuje pobyty z własnym transportem klienta na terenie całej Polski. Latem największym zainteresowaniem cieszą się obiekty trzy- i czterogwiazdkowe z usługami wellness nad Bałtykiem i na Mazurach. Poza sezonem popularne są hotele wellness i uzdrowiskowe w odległości do 100 kilometrów od granicy.

W planach firma ma całoroczne pobyty wypoczynkowe i lecznicze w uzdrowiskach Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój i Polanica-Zdrój i pobyty w miastach położonych na trasie Baltic Express prowadzącej z Pragi przez Pardubice, Kłodzko, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk i Sopot do Gdyni.

Liczba Czechów wyjeżdżających do Polski rośnie od 2022 roku

Pavel Kunc z czeskiego oddziału DER Touristik potwierdza wzrost zainteresowania Polską w ostatnich latach. Firma ma Polskę w ofercie od 2021 roku, przy czym pierwsze dwa lata miały charakter testowy. Od 2022 roku biuro odnotowuje wzrost liczby klientów, których obsługuje obecnie około 1500 rocznie.

To biuro podróży koncentruje się przede wszystkim na regionach górskich i narciarskich. Oferuje samodzielne pobyty i pakiety obejmujące m.in. wellness, zabiegi i wyżywienie w formie obiadokolacji. Latem rozwija ofertę nad Bałtykiem, a także w regionach górskich i uzdrowiskowych.

Wśród oferowanych miejscowości znajdują się Świeradów-Zdrój, Karpacz, Szklarska Poręba, Zieleniec, Zakopane, Wisła i Szczyrk. Nad Bałtykiem biuro proponuje przede wszystkim miejscowości na Pomorzu Zachodnim, w tym Świnoujście i Kołobrzeg.

DER Touristik organizuje również grupowe wyjazdy autokarowe z przewodnikiem. Ich program przewiduje pięć noclegów, a został ułożony przede wszystkim z myślą o seniorach.

Na przyszły rok firma planuje znacząco rozbudować ofertę zwiedzania Dolnego Śląska, w tym o Kudowy-Zdrój i Polanicy-Zdrój, a także Wrocławia.

W ankiecie TTG czeskie biura wskazały jako kłopotliwe późne publikowanie cen karnetów przez ośrodki narciarskie w Polsce i wzrost cen części usług.