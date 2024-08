Najpopularniejsze trasy kolejowe w Polsce. Pomorze na czele rankingu

Największą dynamikę wzrostu zanotowały Zielona Góra (plus 29,4 procent w porównaniu z 2022 rokiem), Rzeszów (plus 28,5 procent) i Kraków (plus 23,4 procent).

W ubiegłym roku natężenie ruchu powyżej 10 pociągów na godzinę zanotowało 15 stacji: Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Gdańsk Wrzeszcz, Poznań Główny, Kraków Główny, Katowice, Sopot, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Główny, Łódź Widzew, Gdynia Chylonia, Warszawa Gdańska, Gdynia Orłowo.