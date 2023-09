Ryanair pierwszy raz połączy Poznań z Portugalią

W nadchodzącym sezonie zimowym Ryanair uruchomi trasę z Poznania do Lizbony, pierwszy raz łącząc stolicę Wielkopolski z Portugalią - informuje przewoźnik w komunikacie. Druga nowość to trasa do Pafos. W zimowym rozkładzie lotów Ryanaira z Poznania znalazły się w sumie 23 trasy.

Ryanair zwiększy również częstotliwość lotów na pięciu popularnych trasach zimowych: do Alicante, Bristolu, na Maltę, do Mediolanu i Paryża.

- Połączenie do portugalskiej Lizbony to spełnienie oczekiwań i wielu sygnałów od mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Wiele lat starań i już za nieco ponad miesiąc będzie można polecieć do jednego z najdalszych zakątków kontynentalnej części Europy Zachodniej. Ten sukces i razem 23 kierunki Ryanaira w zimowym rozkładzie to wynik bardzo dobrej współpracy z władzami irlandzkiego przewoźnika - podkreśla wiceprezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski, cytowany w komunikacie.

Jak dodaje, dobrą wiadomością jest również powrót do rozkładu po letniej przerwie lotów do Tel Awiwu.