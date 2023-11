Bezpieczeństwo kraju i jego odporność na próby ataków opierają się na szeregu rozwiązań, które nie tylko służą bezpośredniej obronie, ale przede wszystkim nowoczesne technologie mają w pierwszej kolejności odstraszać i zniechęcać do agresji. Wiele krajów na świecie umacnia swoje bezpieczeństwo wykorzystując solidne doświadczenie firmy Leonardo i jej wiodącą pozycję w dziedzinie rozwiązań elektronicznych dla obronności. Stojąca za tym technologia stwarza jeszcze inną korzyść – przemysłową – co umacnia suwerenność i bezpieczeństwo narodu. Również Polska jest zapraszana do takiej współpracy z firmą Leonardo, aby rozwijać zdolności obronne i przemysłowe.