Trzeba poprawić zarządzanie lotami w Europie - twierdzą linie lotnicze

Kolegom wtóruje prezes Grupy Lufthansa Carsten Spohr, który tłumaczy, że branży lotniczej trudno będzie obniżyć emisję CO 2 , skoro z powodu sposobu działania systemu kontroli ruchu lotniczego marnuje się paliwo.



A4E wystosowało do polityków unijnych wezwanie do podjęcia działań jeszcze przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Kto blokuje nowe rozwiązania dla lotnictwa?

Rachel Smit, członkini gabinetu europejskiej komisarz ds. transportu Adiny Valean, tłumaczyła w odpowiedzi na krytykę A4E, że o ile Unia Europejska miała duże ambicje w zakresie stworzenia jednolitej przestrzeni powietrznej, o tyle państwa członkowskie miały w tym względzie inne odczucia. Na razie udało się osiągnąć niewiele, ale, jak twierdzi, być może sytuacja musi się pogorszyć, żeby mogła nastąpić zmiana.

Irlandzki minister transportu, środowiska, klimatu i komunikacji Jack Chambers zauważył, że jednolita europejska przestrzeń powietrzna „jest w porządku obrad od 20 lat”, a niedawne porozumienie określił mianem „niepewnego zakończenia” i „całkowitej porażki polityki europejskiej”. Jego zdaniem, na europejskim rynku lotniczym nadal panuje protekcjonizm. Unikanie najprostszych środków, jakie można podjąć w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju, jest demotywujące. Część państw blokuje wprowadzenie zmian, a KE w następnej kadencji będzie musiała znów wywierać naciski.

W innym tonie wypowiedział się Georges Gilkinet, belgijski wiceminister i federalny minister mobilności, który uznał porozumienie za „kamień milowy w wysiłkach na rzecz modernizacji europejskiej przestrzeni powietrznej”. Gilkinet podkreśla, że dekarbonizacja transportu ma ogromne znaczenie w walce ze zmianami klimatycznymi i przypomniał, że Belgia wprowadziła niższe opłaty lotniskowe za „bardziej zrównoważone samoloty” i zamierza zachęcać do podobnych działań całą UE. Jednocześnie trzeba inwestować w pociągi dużych prędkości oraz przejazdy nocne i podróże intermodalne.

Komisja Europejska po raz pierwszy inicjatywę dotyczącą jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES) uruchomiła w 1999 roku. Ramy SES2 zostały wprowadzone w 2009 roku, a w 2013 roku zaproponowano ich aktualizację (SES2+). Postępy w tym obszarze były niewielkie. We wrześniu 2020 roku KE przedstawiła nową aktualizację propozycji, co doprowadziło do tymczasowego porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą Europejską 6 marca br.