Ryanair kolejny raz wznawia loty do Izraela. Ale jeszcze nie z Polski

Jak pisze Ryanair w komunikacie, wznowienie lotów jest następstwem ponownego otwarcia „taniego” Terminalu 1 na lotnisku Ben Guriona.

To nie pierwszy raz w tym roku, kiedy Ryanair ogłasza wznowienie lotów do Izraela. Z początkiem lutego przewoźnik przywrócił na krótko i w ograniczonym zakresie połączenie z Tel Awiwem - latał tam z Karlsruhe/Baden Baden, Marsylii, Memmingem, Mediolanu i Wiednia, zapowiadając jednocześnie, że będzie stopniowo dodawał kolejne lotniska, w tym do końca marca Poznań i Kraków.

Ponieważ jednak terminal niskokosztowy był wówczas zamknięty, musiał korzystać z droższego Terminalu 3. Po tym, jak operator lotniska odmówił tymczasowej obniżki opłat, 27 lutego Ryanair podjął decyzję o ponownym zawieszeniu rejsów.

- Ciężko pracowaliśmy z rządem Izraela i lotniskiem Ben Guriona, aby 1 lutego przywrócić tanie loty Ryanaira do i z Tel Awiwu. Byliśmy głęboko rozczarowani odmową ponownego otwarcia Terminalu 1, w którym zwykle operuje Ryanair - mówił wtedy dyrektor generalny Ryanaira Eddie Wilson.