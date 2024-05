W maju 2004 roku Wizz Air zaczął latać z Katowic do Londynu Luton. Od tamtej pory węgierska linia lotnicza przewiozła prawie 400 milionów pasażerów. W rozkładzie lotów ma prawie 200 kierunków.

Zachęca klientów, żeby kupili bilet na dowolny lot i przesłali swój kod rezerwacji, imię i nazwisko do przewoźnika do końca dnia 21 maja. Jedna wylosowana osoba będzie mogła zabierać przyjaciół i rodzinę na dowolną liczbę lotów, aż do wyczerpania limitu 20 tysięcy euro.

Szacuje, że zwycięzca będzie mógł odbyć nawet 2 tysiące lotów.