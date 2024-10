Wizz Air dodaje 13. airbusa do bazy w Warszawie. Zapowiada nową trasę

Nowa maszyna to będzie airbus A321neo., dzięki temu na Lotnisku Chopina w Warszawie będzie ich w barwach tego przewoźnika stacjonowało na stałe trzynaście. „Ekspansja wspiera strategię Wizz Air 'Wizz 500' i ma na celu znaczne zwiększenie łączności między Polską, a innymi krajami zarówno w Europie, jak i poza nią” - czytamy w komunikacie.

Wizz Air otworzy połączenie z Warszawy do Genui

Nowy samolot typu Airbus A321neo dołączy do bazy w Warszawie w czerwcu 2025 r. Dzięki temu przewoźnik otworzy połączenie do Genui we Włoszech (pierwszy lot 1 maja 2025 roku) z trzema lotami tygodniowo (wtorek, czwartek, sobota) i zwiększy częstotliwość lotów na 10 innych trasach z Warszawy (między innymi do Mediolanu, Barcelony, Malagi, Kopenhagi i Sztokholmu) .

W tym roku na warszawskim lotnisku węgierski przewoźnik planuje obsłużyć 4,8 miliona pasażerów.



Na razie bilety lotnicze pozostaną w starej cenie

Obecny na konferencji prasowej z okazji ogłoszenia przeznaczenia nowego samolotu na potrzeby ruchu w Polsce dyrektor generalny Wizz Aira, József Váradi, powiedział, że nie przewiduje zwiększenia cen biletów w najbliższym roku. Przyznał też, że w tym roku jego linia nie wznowi lotów do Tel Awiwu. - Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego zezwala już na wykonywanie takich połączeń, ale jesteśmy bardzo ostrożni. Cały czas kontaktujemy się z organizacjami oceniającymi ryzyko i nie zdecydowaliśmy się na wznowienie tych połączeń. A do tego w sytuacji, kiedy i tak brakuje nam samolotów z powodu kłopotów z silnikami i opóźnionymi dostawami od Airbusa, rozsądniej będzie wykorzystać moce przewozowe na rynku europejskim, gdzie przed Bożym Narodzeniem popyt zawsze rośnie - mówił.

Linia lotnicza przypomina przy okazji, że lata w Polsce z 10 lotnisk na 159 trasach do 76 miejsc w 28 krajach.