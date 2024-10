Boeing 777-200LR wylatuje z Dubaju o godzinie 2.00, by wylądować w Adelajdzie o 20.50 czasu lokalnego. Rejs powrotny startuje z Adelajdy o 22.40 i kończy się w Dubaju o 5.20 - informuje przewoźnik w komunikacie.

Jak czytamy w nim, powrót Emirates do Adelajdy będzie miał istotny wpływ na gospodarkę i turystykę kontynentu. Według szacunków Komisji Turystyki Australii Południowej, której stolicą jest Adelajda, codzienne połączenia Emirates wygenerują ponad 62 miliony dolarów rocznie i przyczynią się do stworzenia ponad 315 miejsc pracy dla mieszkańców tego regionu.

Emirates przewiozą prawie 70 tysięcy pasażerów tygodniowo z i do Australii

Emirates realizują obecnie 70 lotów tygodniowo z Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth i Adelajdy.

1 grudnia przewoźnik przywróci drugie codzienne połączenie do Perth, co zwiększy liczbę lotów z Australii do 77 na tydzień. Tym samym Emirates będą mogły przewieźć 68 tysięcy pasażerów tygodniowo do i z Australii.