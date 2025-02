Z Lotniska Chopina wystartował pierwszy rejs LOT-u do Lizbony

Trasę tę obsługiwać będzie boeing 737 MAX 8. W ostatnim roku flota LOT-u powiększyła się o siedem takich maszyn.

- Lizbona to jedna z piękniejszych stolic Europy i miasto wielu możliwości - mówi dyrektor biura siatki połączeń i aliansów PLL LOT Robert Ludera, cytowany w komunikacie.

- Cieszymy się, że dzięki dołączającym do naszej floty samolotom, między innymi najnowszym boeingom 737 MAX 8, możemy zaprosić pasażerów do jednej z najbardziej lubianych europejskich stolic. Zapraszamy również mieszkańców Portugalii do korzystania z wygodnych transferów przez Warszawę do wschodniej części świata. Z przyjemnością powitamy również podróżnych z Lizbony, którzy wybiorą Polskę na dłuższy pobyt, aby odkrywać piękno naszego kraju - dodaje Ludera.