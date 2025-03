Air France poleci do Arabii Saudyjskiej

Ilu Ukraińców jest gotowych zrzec się części terytorium kraju, by osiągnąć pokój?

Międzynarodowy Kijowski Instytut Socjologii opublikował wyniki nowego badania dotyczącego gotowości Ukraińców do zrzeczenia się części terytorium, jeśli miałoby to doprowadzić do zawarcia porozumienia pokojowego.