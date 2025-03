117 lotów tygodniowo z Polski do Amsterdamu - KLM ma już plan na lato

Najważniejsze zmiany w nowym rozkładzie lotów z Polski

30 marca linia uruchomi nowe poranne loty z Poznania do Amsterdamu, podwajając liczbę rotacji z 7 do 14 tygodniowo. Łącznie zaoferuje do 117 lotów tygodniowo z i do Amsterdamu:

z Warszawy – 4 loty dziennie (28 tygodniowo)

z Krakowa – 4 do 5 lotów dziennie (34 tygodniowo)

z Gdańska – 3 do 4 lotów dziennie (27 tygodniowo)

z Wrocławia – 2 loty dziennie (14 tygodniowo)

z Poznania – 2 loty dziennie (14 tygodniowo).