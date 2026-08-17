W szczycie sezonu wakacyjnego szczególną popularnością cieszą się loty widokowe, przeloty śmigłowcami czy loty rekreacyjne oferowane jako prezent – pisze w komunikacie Urząd Lotnictwa Cywilnego.

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Coraz więcej takich ogłoszeń pojawia się w mediach społecznościowych. Nie każde z nich jest jednak realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Certyfikat AOC – podstawowy wymóg bezpieczeństwa

Wykonywanie odpłatnych przewozów lotniczych pasażerów wymaga posiadania certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC). Dokument ten potwierdza, że przedsiębiorca spełnia wymagania dotyczące organizacji działalności, kwalifikacji personelu lotniczego, nadzoru nad zdatnością do lotu statków powietrznych i funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Certyfikat AOC jest potwierdzeniem, że przewoźnik działa zgodnie z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w lotnictwie cywilnym.

– W okresie wakacyjnym wiele osób decyduje się na lot widokowy lub kupuje go swoim bliskim w prezencie. Chcemy przypomnieć, że pasażer ma prawo zapytać przewoźnika, czy posiada certyfikat AOC i zweryfikować tę informację przed zakupem usługi. To nie jest zbędna formalność – to jeden z podstawowych elementów bezpieczeństwa w lotnictwie. Świadomy pasażer to bezpieczniejszy pasażer – podkreśla rzeczniczka Urzędu Lotnictwa Cywilnego Agnieszka Sokół, cytowana w komunikacie.

Foto: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Ryzyko korzystania z nielegalnych usług lotniczych

ULC przypomina też, że korzystanie z usług podmiotów wykonujących komercyjne loty bez wymaganego certyfikatu może oznaczać, że pasażer nie będzie objęty ochroną przewidzianą dla lotnictwa komercyjnego, w tym zasadami odpowiedzialności przewoźnika obowiązującymi w przypadku zdarzeń lotniczych.

Nielegalne przewozy wpływają również na funkcjonowanie rynku. Certyfikowani przewoźnicy ponoszą znaczne koszty związane z zapewnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, szkoleniem personelu, utrzymaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem i nadzorem technicznym nad statkami powietrznymi. Podmioty wykonujące komercyjne loty bez wymaganego certyfikatu omijają te obowiązki, uzyskując przewagę konkurencyjną.

„Bezpieczeństwo pasażerów i uczciwe zasady funkcjonowania rynku lotniczego idą ze sobą w parze. Zależy nam na tym, aby wszyscy przedsiębiorcy działali według tych samych reguł i podlegali takim samym wymaganiom. Przestrzeganie przepisów to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim gwarancja odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla pasażerów” – podkreśla ULC.

ULC prowadzi kontrole

Od początku tegorocznego sezonu lotniczego kontrolerzy Urzędu Lotnictwa Cywilnego skierowali już kilka zawiadomień do prokuratury dotyczących podejrzenia nielegalnego wykonywania lotów z pasażerami na pokładzie. ULC zapowiada kontynuację działań kontrolnych, jednocześnie zachęcając pasażerów do świadomego wyboru przewoźnika.

Przed zakupem lotu warto sprawdzić, czy organizator posiada certyfikat AOC. Jeżeli unika odpowiedzi na pytania dotyczące posiadanych uprawnień lub nie potrafi ich potwierdzić, powinno to wzbudzić czujność. Urząd przypomina, że aktualny wykaz certyfikowanych przewoźników jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.