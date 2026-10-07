67 kierunków i 16 zbazowanych samolotów - Ryanair ogłasza rekordowy rozkład lotów z Krakowa na zimę
Ryanair ogłosił dziś rozkład lotów z Krakowa na zimę. W zimowej siatce połączeń znalazło się w sumie 67 kierunków.
Przewoźnik umieści na krakowskim lotnisku 16 samolotów i uruchomi cztery nowe trasy: do Budapesztu, Dubrownika, Rabatu i Wenecji. Zwiększy również częstotliwość lotów na ponad 30 trasach, między innymi do Barcelony, Bari, Malagi i Walencji.
– Jako największa linia lotnicza w Polsce Ryanair z dumą ogłasza rekordowy rozkład lotów z Krakowa na zimę 2026. W sezonie zimowym zbazujemy w Krakowie 16 samolotów, co oznacza inwestycję o wartości 1,6 miliarda dolarów i wzrost o trzy samoloty, licząc rok do roku. Będziemy obsługiwać 67 tras, w tym cztery nowe, i zwiększymy częstotliwość lotów na ponad 30 popularnych kierunkach – mówi prezes Buzz (Ryanair Group) Michał Kaczmarzyk, cytowany w komunikacie.
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– Z satysfakcją obserwujemy kolejny etap naszej stałej i owocnej współpracy z Ryanairem. Rekordowy rozkład na zimę 2026 to potwierdzenie silnej pozycji Krakowa w siatce połączeń naszego bazowego przewoźnika i odpowiedź na rosnące zainteresowanie podróżami z naszego regionu nie tylko w czasie wakacji letnich – dodaje prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński.
Jak wynika z raportu gospodarczego KPMG „Wpływ Ryanair na gospodarkę Polski” za 2025 rok, Ryanair odpowiadał w ubiegłym roku za 54 procent całego ruchu pasażerskiego w krakowskim porcie.
Obecność i inwestycje Ryanaira wspierają prawie 11 tysięcy miejsc pracy w Małopolsce i generują ponad 300 milionów euro wkładu do regionalnego PKB – wyliczył przewoźnik.
Co więcej, Kraków pozostaje największą bazą Ryanaira w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2025 roku przewoźnik otworzył tu centrum symulatorowo-treningowe za 130 milionów euro – jedyną tego typu placówkę w tej części Europy.
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