Loty na tej trasie będą realizowane w zimowym rozkładzie dwa razy w tygodniu, w środy i soboty.

Z radomskiego portu można podróżować jeszcze na trasach regularnych do Paryża (ale tylko do 6 stycznia, LOT wycofuje się bowiem z tych połączeń) i do Rzymu. Biuro podróży Anex organizuje też loty czarterowe do Szarm el-Szejk.

Na lato 2024 LOT ogłosił połączenia z Radomia do Rzymu, Ochrydy, Podgoricy, Prewezy i Tirany. Sprzedaż wycieczek do tych miast prowadzą też biura podróży. Touroperatorzy proponują turystom również wakacje na Krecie, w Antalyi, Marsa Alam, Burgas i Warnie oraz w Barcelonie.