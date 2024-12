Anex Tour uruchomił loty czarterowe z Katowic do Dominikany

– Anex Tour to kolejne biuro podróży, które doceniło infrastrukturę naszego lotniska i uruchomiło dalekodystansowe bezpośrednie połączenie czarterowe. Port jest dobrze przygotowany do przyjmowania dużych szerokokadłubowych samolotów obsługujących takie trasy. Naszym atutem jest między innymi jedna z najdłuższych dróg startowych w Polsce, której długość to 3200 metrów, a także odpowiednia liczba stanowisk postojowych dla samolotów o maksymalnej masie startowej sięgającej nawet 400 ton – podkreśla z kolei prezes lotniska Artur Tomasik.

Dziewięć dalekich kierunków w rozkładzie lotów z Katowic

Zimową siatkę połączeń czarterowych katowickiego lotniska wyróżnia duża liczba bezpośrednich połączeń dalekodystansowych. Pasażerowie mogą polecieć z biurami podróży z Pyrzowic do: La Romany, Puerto Platy i Punta Cany w Dominikanie, Varadero na Kubie, Cancun w Meksyku, Bangkoku i Phuket w Tajlandii, Phu Quocu w Wietnamie i na Margaritę w Wenezueli.