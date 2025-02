Rejsy realizowane będą raz w tygodniu, w soboty, o godzinie 7.15. Lot boeingiem 737 MAX 8 lub 737-800 potrwa 3 godziny. W drogę powrotną samoloty wyruszą z Barcelony o godzinie 11.25.

LOT lata jeszcze z Radomia do Rzymu, ale według informacji na stronie internetowej lotniska, te rejsy odbywać się będą tylko do końca marca tego roku.

Dłużej, bo do 26 mraca 2026 roku, Radom ma mieć jeszcze stałe połączenie Wizz Aira do Larnaki na Cyprze. Problem w tym, że węgierski przewoźnik ogłosił zawieszenie tego połączenia do czerwca 2025 roku.