Łotewska linia lotnicza zabierze polskich pasażerów na jedną z Wysp Kanaryjskich

Pierwszy lot na trzecią pod względem wielkości wyspę archipelagu Wysp Kanaryjskich zaplanowała z pierwszego miasta na 25 października, a z obu pozostałych na 26 października.

Z Warszawy loty będą się odbywać dwa razy w tygodniu. Lotnisko nie podaje jednak, które to będą dni.

Z Katowic na nowej trasie airBaltic zamierza latać w poniedziałki i czwartki – do 25 marca 2027 roku. Wylot z Gran Canarii przewoźnik zaplanował na godzinę 9, a przylot do Katowice Airport na godzinę 15.15. Lot powrotny wystartuje o godzinie 15.55 i wyląduje w porcie lotniczym Gran Canaria o 20.35.

Z kolei z Poznania przewoźnik latać będzie w poniedziałki i piątki (starty o 15.55). Loty do Poznania również będą się odbywały w poniedziałki i piątki (starty z Gran Canarii o 9).

Trasy będą obsługiwane airbusem A220-300, który może zabrać na pokład 148 pasażerów.