Łotewska linia lotnicza zabierze polskich pasażerów na jedną z Wysp Kanaryjskich

Łotewska linia lotnicza airBaltic ogłosiła dzisiaj, że uruchomi z Warszawy, Katowic i z Poznania regularne połączenie na Gran Canarię.

Publikacja: 24.03.2026 15:06

Gran Canaria jest pod względem wielkości trzecią największą wyspą z archipelagu Wysp Kanaryjskich

Foto: PAP, Wiktor Dąbkowski

Filip Frydrykiewicz

Pierwszy lot na trzecią pod względem wielkości wyspę archipelagu Wysp Kanaryjskich zaplanowała z pierwszego miasta na 25 października, a z obu pozostałych na 26 października.

Z Warszawy loty będą się odbywać dwa razy w tygodniu. Lotnisko nie podaje jednak, które to będą dni. 

Z Katowic na nowej trasie airBaltic zamierza latać w poniedziałki i czwartki – do 25 marca 2027 roku. Wylot z Gran Canarii przewoźnik zaplanował na godzinę 9, a przylot do Katowice Airport na godzinę 15.15. Lot powrotny wystartuje o godzinie 15.55 i wyląduje w porcie lotniczym Gran Canaria o 20.35.

Z kolei z Poznania przewoźnik latać będzie w poniedziałki i piątki (starty o 15.55). Loty do Poznania również będą się odbywały w poniedziałki i piątki (starty z Gran Canarii o 9). 

Trasy będą obsługiwane airbusem A220-300, który może zabrać na pokład 148 pasażerów.

– Z przyjemnością ogłaszamy uruchomienie bezpośrednich lotów na Gran Canarię, które zapewnią wygodne połączenie ze słonecznym i ciepłym kierunkiem wakacyjnym podczas chłodniejszych miesięcy zimowych w Polsce – mówi cytowany w komunikacie linii lotniczej wiceprezes do rozwoju połączeń Mantas Vrubliauskas. – Rejsy zaplanowaliśmy w dogodnych godzinach i będą obsługiwane przez nowoczesną flotę airbusów A220-300, która jest sukcesywnie wyposażana w bezpłatny internet Starlink – dodaje.

Ciepłe wyspy na zimę dla turystów z Polski

– Pojawienie się w Katowicach nowego przewoźnika z nową atrakcyjną trasą to istotny element rozwoju naszej siatki połączeń – zapewnia prezesa lotniska Artur Tomasik. – Kierunki kanaryjskie od lat cieszą się wśród pasażerów wylatujących z naszego lotniska dużą popularnością. Jestem przekonany, że nowa trasa na Gran Canarię spotka się z dobrym przyjęciem, oferując podróżnym wysoki standard podróży na pokładzie nowoczesnej floty bałtyckiego przewoźnika.

– O bezpośrednie, regularne loty na Wyspy Kanaryjskie pytano nas od dawna, szczególnie w kontekście jesienno-zimowych wyjazdów – dodaje Grzegorz Bykowski, prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica. – Cieszy nas więc, że możemy je zaoferować we współpracy z linią, która stawia na nowoczesną i przyjazną środowisku flotę. Jestem przekonany, że to połączenie szybko stanie się prawdziwym hitem.

AirBaltic ogłosił też powrót na trasę między Rygą a Warszawą. 

Założona w 1995 roku firma airBaltic to jeden z najszybciej rozwijających się przewoźników w Europie. Łączy zalety tradycyjnych przewoźników sieciowych i linii niskokosztowych. Korzysta z jednolitej floty samolotów airbus A220-300 i zatrudnia prawie 3 tysiące ludzi. Większościowym właścicielem spółki jest państwo łotewskie, które posiada 88,37 procent jej akcji. Lufthansa posiada 10 procent, a pozostałe 1,63 procent należy do innych prywatnych akcjonariuszy.

