W niedzielę Piotr Rudzki z biura prasowego Polskich Portów Lotniczych i Lotniska Chopina poinformował, że przed południem w ramach rutynowej inspekcji dróg startowych wykryto „drobne spękania” na jednej z nich. W związku z tym ta droga została wyłączona z ruchu, a ruch lotniczy został przeniesiony w całości na drugą drogę startową.

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W poniedziałek rano Rudzki pytany przez PAP o tę sytuację przekazał, że w nocy drogę naprawiono. - W nocy zostały przeprowadzone prace naprawcze i od rana droga funkcjonuje - podkreślił.

Uszczelniono nawierzchnię drogi startowej

Jak tłumaczył wcześniej w celu napraw miała być zastosowana masa uszczelniająca, która musi stężeć, co przy ówczesnej temperaturze powietrza miało być problematyczne. Rudzki dodał jednak, że zastosowana zostanie odpowiednia technologia.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2025 r. lotnisko obsłużyło 24 mln pasażerów, a rok wcześniej 21,3 mln. Z warszawskiego portu w letnim sezonie pasażerowie mogą polecieć do 142 miejsc docelowych. Z lotniska operują m.in.: PLL LOT, Lufthansa, Wizz Air, Air France, Emirates, KLM, SAS, British Airways.

jls/ jpn/